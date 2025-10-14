Олег Гончар

Чемпіон UFC у найлегшій вазі (до 61 кг) Мераб Двалішвілі поділився думками про майбутній реванш із росіянином Петром Яном, який відбудеться 6 грудня в Лас-Вегасі, США. Про це він розповів у подкасті The Ariel Helwani Show, цитує MMAJunkie.

«Це буде хороший бій. Він колишній чемпіон, у нього багато перемог в UFC. Буде весело, і я швидко повертаюся до справи. Це здорово — я залишаюся зайнятим. Я також готовий битися в березні. У лютому турнір буде в Австралії — не думаю, що мені дадуть цей бій, а ось березень виглядає реалістичним». Мераб Двалішвілі

Це буде другий поєдинок між Двалішвілі та Яном. Їхня перша зустріч відбулася 11 березня 2023 року в Лас-Вегасі, де грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

