Олег Гончар

37-річний американський боєць UFC Джон Джонс офіційно оголосив про завершення кар’єри. Про це після турніру UFC в Баку повідомив президент UFC Дейна Вайт.

За словами Вайта, Джонс зателефонував менеджеру ліги та особисто повідомив про своє рішення піти зі змішаних єдиноборств.

Джонс, який зберігав чемпіонський титул у важкій вазі, вважається одним із найкращих бійців в історії ММА. Його рекорд становить 28 перемог і лише одну поразку, отриману через дискваліфікацію за заборонені удари ліктями у 2009 році.

У важкій вазі Джонс провів два бої, обидва завершивши достроковими перемогами: над Сірілом Ганом у 2023 році та Стіпе Міочичем у 2024 році.

Після відходу Джонса титул чемпіона UFC у важкій вазі перейшов до британця Тома Аспіналла (15-3), який утримував тимчасовий титул.