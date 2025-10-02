Ексчемпыон UFC Белал Мухаммад битиметься в Катарі — вже відомий суперник
Ексчемпіон у напівсередній вазі зустрінеться з 6-м номером рейтингу
42 хвилини тому
Белал Мухаммад
Колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі американець палестинського походження Белал Мухаммад (24-4) проведе наступний бій проти ірландця Іана Гаррі (16-1).
Поєдинок відбудеться 22 листопада на турнірі UFC в Катарі.
37-річний Мухаммад в своєму крайньому поєдинку програв Деллі Маддалені, який перший захист проведе проти Іслама Махачева.