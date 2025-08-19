Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах та коментатор Деніель Корм’є в інтерв’ю MMA Junkie висловився про потенційних суперників новоспеченого чемпіона середньої ваги Хамзата Чимаєва (15-0).

Корм’є назвав кількох бійців, які можуть скласти конкуренцію Чимаєву. За його словами, Райнір де Ріддер завдяки навичкам грепплінгу та хорошій ударці здатен створити проблеми. Ентоні Ернандес також може бути небезпечним через свою боротьбу. Крім того, Кайо Борральо та Насурдін Імавов виділяються завдяки ударній техніці.

Однак Корм’є наголосив, що всім претендентам необхідно терміново вдосконалювати борцівські навички.

«Їм потрібен тренер, який навчить боротьбі. Контроль, захоплення зап’ясть, пресинг — Чимаєв опанував це з дитинства. Одного тренувального табору може не вистачити, щоб наздогнати його». Даніель Кормье

Нагадаємо, раніше Пауло Коста заявив, що його Чимаєв не зможе втримати в партері.

Чимаєв легко завоював титул UFC у середній вазі, побивши Дрікуса Дю Плессі.