Денис Сєдашов

Скандально відомий боєць ММА Конор Макгрегор потрапив у нову хвилю уваги ЗМІ після того, як його помітили на пляжі у Форт-Лодердейлі (Флорида, США) в компанії загадкової брюнетки в бікіні.

Як повідомляють очевидці, ексчемпіон UFC у двох дивізіонах не соромився проявів ніжності: обіймав незнайому жінку, клав руку їй на ногу та проводив час на очах у відпочивальників.

Особливе обурення ситуація викликала через те, що Макгрегор з 2020 року заручений із Ді Девлін, з якою разом уже 16 років і виховує чотирьох дітей. Ді неодноразово публічно підтримувала Конора навіть у найскладніші моменти — зокрема, коли того звинувачували у серйозних злочинах, серед яких сексуальне насильство та побиття.

Наразі ні Макгрегор, ні його представники ситуацію не коментували.

Макгрегор готовий провести бій у Білому домі: «Для мене це честь!».