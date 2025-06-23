Нганну відповів, чи повернеться він в UFC
Зірковий боєць дав категоричну відповідь
близько 2 годин тому
Френсіс Нганну / Фото - CNN
Колишній чемпіон UFC у важкому дивізіоні камерунець Френсіс Нганну (18-3) відреагував на слова Дейни Вайта, який поставив під сумнів можливе повернення бійця до організації.
«Хіба я казав, що колись повернуся?».
38-річний Нганну провів свій останній бій у UFC у січні 2022 року, перемігши рішенням суддів француза Сіріла Гане. Потім він зі скандалом покинув промоушен.
Нганну провів два бої проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа в бокс і лише в жовтні 2024 року повернувся в клітку в рамках промоушена PFL, де нокаутував бразильця Ренана Феррейру в першому раунді.
Раніше тренер Нганну заявив, що його підопічний відкритий до повернення в UFC.
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