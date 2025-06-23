Володимир Кириченко

Колишній чемпіон UFC у важкому дивізіоні камерунець Френсіс Нганну (18-3) відреагував на слова Дейни Вайта, який поставив під сумнів можливе повернення бійця до організації.

«Хіба я казав, що колись повернуся?».

Did I say I'm ever coming back? 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 22, 2025

38-річний Нганну провів свій останній бій у UFC у січні 2022 року, перемігши рішенням суддів француза Сіріла Гане. Потім він зі скандалом покинув промоушен.

Нганну провів два бої проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа в бокс і лише в жовтні 2024 року повернувся в клітку в рамках промоушена PFL, де нокаутував бразильця Ренана Феррейру в першому раунді.

Раніше тренер Нганну заявив, що його підопічний відкритий до повернення в UFC.