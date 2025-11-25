Олег Гончар

24-річний олімпійський чемпіон Токіо з боротьби Гейбл Стівсон (2-0) переміг нокаутом у першому раунді американця Кевіна Хейна (2-2) на турнірі APFC 21. Це друга перемога Стівсона в MMA за два місяці.

Чемпіон відправив Хейна у нокаут правим хуком за 24 секунди. Стівсон ще спробував провести тейкдаун на супернику, який вже був нокаутований, але рефері одразу зупинив бій.

У вересні Стівенсон дебютував в ММА на LFA 217 у Пріор-Лейк, Міннесота, де він достроково переміг в першому раунді Брейдена Петерсона (1-1).

Після перемоги Стівсон прямо звернувся до UFC з проханням підписати з ним контракт.