Олег Гончар

Четвертий номер рейтингу UFC у найлегшій вазі американець Корі Сендхаген висловив упевненість у перемозі над чинним чемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі.

Бій Сендхагена та Двалышвылы стане співголовною подією турніру UFC 320, який відбудеться 5 жовтня в Лас-Вегасі, США.

Сендхаген відкидає думку, що грузин є непереможною кардіомашиною. У коментарі MMA Fighting він заявив, що вірить у свою здатність здолати Двалішвілі та завоювати чемпіонський пояс.

32-річний американець підкреслив, що повністю впевнений у своїх силах і готовий вийти в октагон, щоб забрати титул.

35-річний Двалішвілі, який утримує пояс із вересня 2024 року після перемоги над Шоном О’Меллі, має серію з 11 перемог і вважається одним із найвитриваліших бійців дивізіону.