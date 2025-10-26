Олег Гончар

В головному поєдинку турніру UFC 321 на Etihad Arena в Абу-Дабі чинний чемпіон Том Аспіналл (15-3) з Великобританії зустрівся з претендентом із Франції Сірілом Ганом (13-2).

Бій завершився в кінці першого раунду та був визнаний тим, який не відбувся.

Аспіналл одразу взяв ініціативу, працюючи першим номером. Ган відповів своєю лівою та розбив чемпіону ніс. Аспінелл контратакував хай-кіком, а згодом ще одним. Він активно використовував ноги, включаючи удари по корпусу. Ган же зробив ставку на джеб, який спрацював.

На останній хвилині раунду Ган випадково влучив пальцем в око Аспіналлу. Рефері дав паузу, але око британця заплющилося, і він не зміг продовжити бій.