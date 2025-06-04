Донченко тріумфував в дебюті на The Ultimate Fighter 33

Олег Гончар

Український боєць ММА Данило Донченко (12-2) яскраво дебютував на реаліті-шоу The Ultimate Fighter 33 (TUF 33), яке є платформою для молодих талантів ММА у боротьбі за контракт із UFC. У другому випуску шоу, що вийшов 3 червня, киянин здобув впевнену перемогу над бразильцем Річардом Мартінсом (9-2, 7 КО).

Донченко, що виступає за команду Даніеля Корм’є, домінував два раунди, розпочавши бій із точного оверхенду, що потряс суперника. Мартінс, який ішов на серії з трьох нокаутів, не зміг протистояти тиску українця, епізодично намагаючись контратакувати. Корм’є перед боєм високо оцінив силу та навички Донченка в стійці.

Перемога стала важливим кроком для 28-річного киянина до контракту з UFC. Півфінал TUF 33 покаже, чи зможе він продовжити переможну ходу.