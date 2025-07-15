Відома співачка опублікувала фото полового органу Конора Макгрегора
Американська співачка оприлюднила особисті повідомлення від Макгрегора
41 хвилину тому
Американська співачка Азелія Бенкс шокувала публіку, оприлюднивши інтимні фотографії Конора Макгрегора, які той надіслав їй.
У пості в соціальних мережах вона різко розкритикувала ірландського бійця UFC, назвавши його дії неприпустимими. Бенкс зазначила, що Макгрегор нібито погрожував їй, щоб вона мовчала щодо компрометуючих зображень.
Реперша також висміяла його зовнішність і амбіції балотуватися на пост президента Ірланії, порадивши використовувати сонцезахисний крем.
«Як ти взагалі примудрився надіслати мені фото свого перекошеного члена, а потім ще й погрожувати, щоб я мовчала? Це ж просто нонсенс.
Як ти збирався домагатися мене з таким "інвентарем", а потім ще й забороняти розповідати про це? Дорогенький… Ти ж наче хочеш стати президентом Ірландії?»
Нагадаємо, раніше Макгрегора побачили на пляжі з іншою дівчиною.
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