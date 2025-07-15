Олег Гончар

Американська співачка Азелія Бенкс шокувала публіку, оприлюднивши інтимні фотографії Конора Макгрегора, які той надіслав їй.

У пості в соціальних мережах вона різко розкритикувала ірландського бійця UFC, назвавши його дії неприпустимими. Бенкс зазначила, що Макгрегор нібито погрожував їй, щоб вона мовчала щодо компрометуючих зображень.

Реперша також висміяла його зовнішність і амбіції балотуватися на пост президента Ірланії, порадивши використовувати сонцезахисний крем.

«Як ти взагалі примудрився надіслати мені фото свого перекошеного члена, а потім ще й погрожувати, щоб я мовчала? Це ж просто нонсенс. Як ти збирався домагатися мене з таким "інвентарем", а потім ще й забороняти розповідати про це? Дорогенький… Ти ж наче хочеш стати президентом Ірландії?» Азелія Бенкс

Нагадаємо, раніше Макгрегора побачили на пляжі з іншою дівчиною.