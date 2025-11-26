Олег Гончар

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс відреагував на масову бійку під час UFC 322 на «Медісон Сквер Гарден» і пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних. Про заяву повідомили ESPN та MMA Junkie.

Ерік Адамс назвав напади неприпустимими.

«Ці напади на турнірі абсолютно неприпустимі. Поліція Нью-Йорка проводить повне розслідування, і кожен винний буде притягнутий до відповідальності».

Бійка спалахнула 15 листопада перед основним файт-кардом UFC 322, коли Діллон Даніс наблизився до команди Іслама Махачєва. Деніса побили Абубакар Нурмагомедов, Магомед Зайнуков та інші росіяни.

UFC після цього забанили Деніса пожиттєво, хоча, він був жертвою.