Власти Нью-Йорка накажут болельщиков Махачева за массовую драку на турнире UFC
Росіяни влаштували напад на Діллона Деніса
близько 4 годин тому
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс відреагував на масову бійку під час UFC 322 на «Медісон Сквер Гарден» і пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних. Про заяву повідомили ESPN та MMA Junkie.
Ерік Адамс назвав напади неприпустимими.
«Ці напади на турнірі абсолютно неприпустимі. Поліція Нью-Йорка проводить повне розслідування, і кожен винний буде притягнутий до відповідальності».
Бійка спалахнула 15 листопада перед основним файт-кардом UFC 322, коли Діллон Даніс наблизився до команди Іслама Махачєва. Деніса побили Абубакар Нурмагомедов, Магомед Зайнуков та інші росіяни.
UFC після цього забанили Деніса пожиттєво, хоча, він був жертвою.