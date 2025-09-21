Володимир Кириченко

Атлети, які матимуть нейтральний статус для виступу на Олімпіаді-2026, не зможуть брати участь у параді делегацій на церемонії відкриття. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

«Нейтральні спортсмени не братимуть участі у параді делегацій (команд) під час церемонії відкриття, оскільки вони стануть індивідуальними атлетами. Рішення про їхню участь у церемонії закриття буде ухвалено під час Ігор».

Олімпіада в Італії проходитиме з 6 по 23 лютого 2026 року. російські спортсмени виступлять під нейтральним флагом, точну кількість учасників стане відомо пізніше. Цими днями у Мілані проходить виконком МОК.

