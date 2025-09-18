Денис Сєдашов

Підготовка до зимових Олімпійських Ігор-2026 виходить на фінальну стадію. Голова Координаційної комісії МОК Крістін Клостер наголосила на важливості створення особливої атмосфери для всіх учасників. Слова наводить insidethegames.

Оскільки змагання проводитимуться в різних регіонах, ми маємо гарантувати, що кожен спортсмен і вболівальник зможе відчути магію та унікальний італійський дух цих Ігор. Збереження цього фокусу та енергії аж до церемонії закриття зробить Мілан і Кортіна-д'Ампеццо по-справжньому незабутніми. Крістін Клостер

Інтерес до Ігор підігрівають цифрові та фан-ініціативи — зокрема, запуск офіційного сайту та новий етап продажу квитків на церемонію відкриття, що стартував 16 вересня. Із 1,5 мільйона доступних квитків уже реалізовано майже 800 тисяч.

Нині також активізувалися оперативні приготування: під час інспекційного візиту члени комісії оглянули Олімпійське селище в Мілані та нову льодову арену Мілан Санта-Джулія — одні з небагатьох новозбудованих об’єктів.

Україна очікує від МОК збереження жорсткої позиції щодо росії та білорусі.