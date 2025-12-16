Денис Сєдашов

Льодовий спорткомплекс Крижинка на лівому березі Києва працюватиме у штатному режимі щонайменше до кінця сезону — тренування вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл триватимуть до 31 травня 2026 року. Про це повідомила заступниця голови КМДА Олена Говорова.

За її словами, місто орендує ковзанку та спортивну залу в приватного власника для занять юних фігуристів. Наразі тривають переговори щодо подальшого майбутнього комплексу, водночас побоювання про можливу забудову не мають підстав.

Разом із власником ми обговорюємо формат подальшої роботи Крижинки та намагаємося знайти рішення, вигідне і місту, і киянам. Наразі серед батьків вихованців ДЮСШ ходять чутки, що там нібито можуть побудувати житловий комплекс. Але ці побоювання марні: адже споруда знаходиться в межах заповідного природного комплексу. Олена Говорова

У КМДА наголошують, що паралельно готують резервні варіанти для забезпечення тренувального процесу, адже в столиці зростає попит на льодові арени. Кількість дітей, які займаються зимовими видами спорту в Києві, збільшилася, зокрема через приїзд спортсменів з інших регіонів.

Ми не стоїмо на місці в очікуванні рішення власника Крижинки. Шукаємо й залучаємо державних і бізнес-партнерів, які зможуть відкрити ще одну ковзанку для міста, без залучення бюджетних коштів. Олена Говорова

У міській владі додають, що столиця вже отримала від міст-партнерів дороговартісне обладнання для ковзанок, зокрема три льодові машини та борти, це має сприяти розвитку хокею, фігурного катання і шорт-треку в Києві.

