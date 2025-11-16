Курашвілі принесла Україні перше золото в історії чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки
Українка обійшла представницю Туреччини Айсе Онбаши
36 хвилин тому
Українська спортсменка Анастасія Курашвілі здобула золото на чемпіонаті Європи 2025, який завершився у місті Гянджа (Азербайджан). Українка стала першою в історії країни переможницею турніру.
За свій виступ вона отримала від суддів 20.050 бала, випередивши представницю Туреччини Айсе Онбаши, яка посіла друге місце.
Раніше Анастасія виборола срібло разом з Станіславом Галайдо.
Цей медаль стала для Курашвілі третьою на чемпіонатах Європи.
