Михайло Цирук

Другі вихідні 2026 року видалися для українського спорту напрочуд переможними. Протягом вікенду, що минув, наші атлети тішили нас просто скрізь: на футбольних полях, тенісних кортах, біатлонних трасах та трамплінах для лижної акробатики.

Раптом ви щось пропустили – розповідаємо про головні досягнення українців цього вікенду просто зараз.

Перший трофей року в тенісі

І, дай Боже, не останній. Еліна Світоліна розпочала новий сезон перемогою на турнірі WTA 250 в новозеландському Окленді. Так, далеко не найстатуснішому та найрейтинговішому, однак трофей, як то кажуть, не пахне, а 19-й титул, здобутий у 23-му фіналі в карʼєрі – тим паче.

На шляху до свого тріумфу Світоліна віддала суперницям лише один сет, який у чвертьфіналі програла британці Сонай Картал (6:4; 6:7; 7:6). А от усіх інших перемогла всуху: і корінну француженку Варвару Грачову (6:3; 6:1), і Кеті Бултер з Британії (7:5; 6:4), і 30-ту ракетку світу Іву Йович (7:6; 6:2), яка стала найстатуснішою суперницею Еліни на турнірі, і китаянку Сінь Ю Ван (6:3; 7:6), з якою розібралася в фіналі.

Цікаво, що чоловічий турнір в Окленді виграв чоловік Світоліної Гаель Монфіс. Таким чином вперше в історії тенісу головні нагороди одного й того самого турніру дісталися подружжю, і повторити подібне досягнення справді буде дуже важко.

Яскравий турнір Марти Костюк

Проте головною тенісною зіркою України минулого тижня все ж стала не Еліна Світоліна. Марта Костюк, на відміну від першої ракетки нашої країни, трофей не здобула, однак попри це видала турнір, за який їй можна лише поаплодувати.

Костюк виступала на значно престижнішому змаганні WTA 500 у Брісбені, і за підсумками турніру має повне право пишатися собою. Марта грала проти найсильніших тенісисток світу, і пройшла цей шлях до самого кінця, діставшись фіналу. На старті українка здолала свою єдину легку опонентку – представницю Казахстану Юлію Путінцеву (6:7; 6:1; 6:0), ну а далі на Марту чекали справжні «монстри».

Проте Костюк їх зовсім не боялася. Спочатку викинула з турніру четверту ракетку світу Аманду Анісімову (6:4; 6:3), далі розібралася з головною зіркою та надією російського тенісу Міррою Андрєєвою (7:6; 6:3), і післясмак від цієї перемоги не покидав українських уболівальників ще кілька днів. У півфіналі Марта розтрощила шосту ракетку світу Джессіку Пегулу (6:0; 6:3), і вийшла до фіналу, де на неї чекало головне зло світового жіночого тенісу.

Перемоги над Аріною Сабалєнка дуже хотілося. Заочний конфлікт між нею і Костюк тягнувся з часів, коли українка сказала, що деяким гравчиням простіше грати через високий рівень тестостерону, білоруска згодом заявила, що їй смішно коментувати слова таких людей, як Марта Костюк, а після перемоги у фіналі «зовсім ні на що не натякаючи» Сабалєнка цілувала свій біцепс.

Однак сенсації, на жаль для нас, не сталося. Марта ніби й не провалилася, ніби й трималася у грі та не відпускала суперницю далеко, але в підсумку – 4:6; 3:6, і титул залишився у першої ракетки світу. Попри це, Костюк пройшла чудовий шлях, і стрибок одразу на шість позицій світового рейтингу – найкраще тому підтвердження. Тепер українка замикає топ-20.

За весь минулий рік вона лише одного разу перемогла суперницю з топ-10, а у першому турнірі 2026-го має вже три таких перемоги. Так, Марта Костюк програла свій третій фінал поспіль, проте віримо, що наступний вирішальний матч точно перерве цю невтішну серію.

Грандіозний прорив Підручного

Нарешті, вперше за довгий час, маємо нагоду потішитися й за наших біатлоністів. Конкретно за Дмитра Підручного, який у гонці-переслідуванні на етапі КС в Обергофі став автором головного прориву. Капітан нашої чоловічої збірної стартував 41-м з відставанням від лідера у 2 хвилини та 8 секунд, та за підсумками пасьюту піднявся аж на 34! позиції та фінішував сьомим.

Допомогла в цьому, звісно ж, чудова робота на вогневих рубежах. У той час як конкуренти хибили, в середньому, по 4-6 разів, українець припустився лише одного промаху. Вражає й чистий час, за який Підручний зумів пройти дистанцію. Якби всі спортсмени стартували одночасно, гонку виграв би саме Дмитро, випередивши найближчого переслідувача аж на 17 секунд.

Зазначимо, що в тому самому пасьюті у топ-20 фінішував також інший українець, Віталій Мандзин. Проте враховуючи те, що стартував він 15-м, вважати це досягненням трохи важко.

Ще один гол Ваната

Хороші новини прийшли цього вікенду і з футбольних полів Іспанії, де український дует Ванат-Циганков продовжує за чуба витягувати Жирону із зони вильоту, і в них це виходить. У суботу каталонці мінімально здолали Осасуну (1:0) та вперше в сезоні здобули другу перемогу поспіль, а загалом ця вікторія стала третьою в останніх чотирьох матчах Ла Ліги.

Приніс її підопічним Мічела саме гол українського форварда Владислава Ваната, який відзначився у другому матчі поспіль. Нападник ефектним ударом пʼятою замкнув простріл Алекса Морено. Міг забивати й вдруге, проте гол скасували через невеличкий офсайд.

Для Ваната цей гол став пʼятим у Прімері та шостим за Жирону загалом. Приємно також відзначати величезну роль українського дуету для команди. Останні 5 голів Жирони забивали лише українці: два Ванат та три – Циганков. Віктор, для якого матч з Осасуною став сотим за Жирону, має вже чотири голи в поточному розіграші Ла Ліги. Словом, в українців у цій команді все складається просто чудово. Не дивно, що вони ще й Миколу Шапаренка підписати хочуть.

Срібло КС з лижної акробатики

Хороший результат маємо і в лижній акробатиці, і дуже приємно, що такі результати приходять менш ніж за місяць до Олімпійських ігор. Український фристайліст Ян Гаврюк виборов дебютну нагороду на рівні Кубка світу з лижної акробатики, ставши срібним призером змагань на етапі у американському Лейк Плесіді.

Суперфінал у Лейк Плесіді став для Гаврюка лише другим у кар'єрі та другим у сезоні 2025/26. Вперше Ян пробивався у топ-6 на етапі у китайському Сікрет-Гардені (Чжанцзякоу), де фінішував шостим.

У підсумку Гаврюк завершив змагання у США з особистим рекордом і дебютною нагородою – посів друге місце з результатом 94.12 бали. Перемогу здобув представник Китаю Сіньді Вану.

У матеріалі використані фото Getty images