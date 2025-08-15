Україна зберігла третю позицію медального заліку Всесвітніх ігор
У синьо-жовтих 35 нагород
У китайському Ченду завершився восьмий змагальний день Всесвітніх ігор-2025.
15 серпня українці вибороли 2 медалі – 1 золоту та 1 бронзу. У медальному заліку синьо-жовті зберігають третю позицію.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
ТОП-5
- Китай – 27 золотих + 9 срібних + 7 бронзових = 43 нагород
- Німеччина – 15 + 14 + 14 = 43
- Україна – 15 + 9 + 11 = 35
- Італія – 12 + 20 + 18 = 50
- Франція – 10 + 11 + 13 = 34
Українці вперше в історії здобули медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх.
