Михайло Цирук

У ніч на 6 червня спортсмени збірної України з легкої атлетики, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, потрапили під російський обстріл. Серед цілей атаки був готель Мотор, де перебувала частина збірної України, включно з основною командою.

Цього разу минулося без жертв, однак за час повномасштабної війни це вже далеко не перший випадок, коли через російські обстріли українські спортсмени опинялися на межі життя й смерті, а часом, на жаль, і за цією межею. Пропонуємо пригадати кількох з наших атлетів, яких ми втратили через воєнні злочини ворога.

Віктор Кобзистий

В останні дні 2023 року ракетний удар по Львову забрав життя колишнього баскетболіста та тренера Віктора Кобзистого. Майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон та віцечемпіон України та колишній гравець національної збірної трагічно загинув на 45 році життя внаслідок влучання у багатоповерхівку.

Михайло Донський

71-річний киянин Михайло Донський був не лише чемпіоном Європи з бодібілдингу, а й лікарем травматологом-реабілітологом, що присвятив медицині більш як 30 років свого життя. Росіяни вбили його влучанням по столичному стадіону “Локомотив”, де чоловік тренувався майже щодня 23 січня 2024 року. Лікарі боролися за життя пана Михайла три дні, однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

Євген Звонюк

Чемпіон України та срібний призер Кубка світу з кікбоксингу Євген Звонюк загинув у березні 2022 року внаслідок обстрілу Чернігова. Пішовши з життя на 13 день війни він став одним з перших спортсменів, що передчасно відійшли у вічність внаслідок агресії Росії.

Мама Катерини Табашник

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник втратила через російський обстріл рідну матір. У серпні 2022 року окупанти завдали ряд ракетних ударів по місту, частина снарядів влучила у житлові будинки. Під завалами одного з будинків знайшли мати спортсменки.

Вікторія Котлярова

29 грудня 2023 року у Києві разом із матір'ю Людмилою внаслідок російського обстрілу загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова. Вікторія грала на позиції півзахисниці, виступала за Спартак (Чернігів), Атекс (Київ) та Ятрань (Умань). Також захищала кольори збірної Київського університету імені Бориса Грінченка.

Звісно, ці спортсмени – лише мікроскопічна частинка від усіх українських атлетів різного рівня, чинних та майбутніх, життя яких забралі російські обстріли цивільної інфраструктури, а ще більше спортсменів віддали життя, героїчно захищаючи Україну на фронті. Вічна памʼять усім, хто загинув через звірства окупантів.