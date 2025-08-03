Срібний призер чемпіонату світу Олексій Середа, 19 років, залишився дуже задоволений другим місцем після бронзи у 2024 році. Коментар World Aquatics:

«Я бачу прогрес», – сказав Середа. – «Це дійсно чудове відчуття, коли ти працюєш [напружено] і отримуєш результат, тож я працюватиму ще більше, щоб стати першим».

Тренування у зоні бойових дій додає ще одного виміру.

«Через війну в Україні нам довелося їхати кудись за кордон, щоб підготуватись – щоб не чути ракет, нормально спати, просто нормально жити», – сказав він.

Середа провів місяць у Польщі та Угорщині перед тим, як приїхати до Сінгапура.

«Психологічно це теж дуже-дуже важко, коли [я] знаю, що мій батько воює. Він майже на передовій. Я намагаюся дзвонити йому якомога частіше, тому що бути там дуже небезпечно. Думаю, сьогодні він дивився мій виступ. Не впевнений, тому що він дійсно близько до фронту.

Для України, я думаю, [недільний результат] означає, що ми здатні досягати великих результатів. Ми здатні боротися навіть в таких умовах, і ми здатні перемагати. Я сподіваюся, що когось надихнув. Не знаю, бо я не чемпіон світу. Не знаю, чи можу когось надихнути. Але в будь-якому разі я дуже хочу, щоб ця війна якомога швидше закінчилася, тому що це не нормальне життя. Це не те, як має бути».

Далі, за словами Середи, він повертається до Києва. У вересні у нього запланована 20-денна відпустка. А після неї?

«Знову робота, працювати так важко, як тільки можливо», – сказав він. – «Я не знаю, чи буду живим. Справді, я не жартую. Сьогодні в Миколаєві басейн, у якому я тренувався п’ять років і ще з дитинства, був частково зруйнований. Іноді ракети дуже близько, і ти не знаєш, чи прокинешся зранку».