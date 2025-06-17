Представниці збірної Ізраїлю не виступлять на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики, який з 20 по 24 серпня пройду у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Про це повідомила прес-служба Ізраїльської асоціації гімнастики.

«З великим сумом і відчуттям великої втрати повідомляємо, що індивідуальна збірна Ізраїлю з гімнастики не поїде на чемпіонат світу серед дівчат.

Ми були змушені скасувати відʼїзд делегації через ситуацію з безпекою та закриття неба для польотів.

Еліс Розенберг, Софія Гендлін та Ребека Міллер – три гімнастки, які мали з честю представляти Ізраїль – залишаються вдома, незважаючи на інвестиції, тривалу підготовку та велике очікування цього моменту.

У вас був дивовижний сезон, і ми всі чекали та сподівалися побачити вас на найбільшій сцені цього року. Ми пишаємося вами».