Збірна Ізраїлю не візьме участі у чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики
Відома причина цього рішення
близько 2 годин тому
Представниці збірної Ізраїлю не виступлять на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики, який з 20 по 24 серпня пройду у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Про це повідомила прес-служба Ізраїльської асоціації гімнастики.
«З великим сумом і відчуттям великої втрати повідомляємо, що індивідуальна збірна Ізраїлю з гімнастики не поїде на чемпіонат світу серед дівчат.
Ми були змушені скасувати відʼїзд делегації через ситуацію з безпекою та закриття неба для польотів.
Еліс Розенберг, Софія Гендлін та Ребека Міллер – три гімнастки, які мали з честю представляти Ізраїль – залишаються вдома, незважаючи на інвестиції, тривалу підготовку та велике очікування цього моменту.
У вас був дивовижний сезон, і ми всі чекали та сподівалися побачити вас на найбільшій сцені цього року. Ми пишаємося вами».
Після ударів Ізраїлю по Ірану повітряний простір закрили Ізраїль, Іран, Ірак та Йорданія, що призвело до масового скасування авіарейсів.
Нагадаємо, збірна Україна виграла медальний залік чемпіонату Європи-2025 з художньої гімнастики.
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