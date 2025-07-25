Володимир Кириченко

Міжнародна федерація вітрильного спорту (World Sailing) допустила російських яхтсменів до міжнародних стартів під нейтральним флагом. Про це повідомило пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Всеросійську федерацію вітрильного спорту (ВФВС).

«Міжнародна федерація парусного спорту схвалила політику нейтралітету щодо російських та білоруських спортсменів, персоналу спортсменів та суддів з вітрильного спорту. Після обговорення на засіданні ради у травні 2025 року питання політики нейтралітету було відкладено до засідання ради у липні. Дане рішення має бути ухвалене радою, що відповідає раніше затвердженій процедурі складного питання тимчасових санкцій щодо участі російських та білоруських спортсменів у парусному спорті. На засіданні 30 червня 2025 року правління ретельно розглянуло зауваження та пропозиції російських і білоруських національних федерацій парусного спорту і запропонувало відповідно до поточних рекомендацій МОК дозволити російським і білоруським спортсменам, персоналу спортсменів та суддям брати участь у змаганнях у нейтральному статусі».

У федерації уточнили, що ця політика стосується всіх власників російських та білоруських паспортів, включаючи осіб молодших 18 років. Ті, хто отримав відмову в наданні нейтрального статусу, мають право оскаржити це рішення в дисциплінарному трибуналі World Sailing, а потім і в Спортивному арбітражному суді.

Раніше у МОК відповіли, чи є чіткі дедлайни для допуску російських спортсменів.