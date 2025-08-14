Україна у самбо завоювала ще дві медалі Всесвітніх ігор
Золото у чоловічої команди та бронза Воропаєва
близько 1 години тому
Фото: СКУ
У сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 представники України завоювали 2 медалі у самбо.
Спершу Олександр Воропаєв завоював бронзу у ваговій категорії до 64 кг, а згодом чоловіча команда України у складі Воропаєва, Анатолія Волошинова, Петра Давиденка, Андрія Кучеренка та Владислава Руднєва принесла до скарбнички золоту нагороду.
Нагадаємо, що 13 серпня Україна піднялася на третє місце медального заліку Всесвітніх ігор.
Поділитись