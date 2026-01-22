Марусяк та Калініченко пройшли кваліфікацію на ЧС зі стрибків на лижах
Українці посіли 30-те та 37-ме місця в Оберстдорфі
близько 1 години тому
Українські стрибуни з трампліна Євген Марусяк та Віталій Калініченко виступили в кваліфікації чемпіонату світу з польотів на лижах.
Змагання проходять на надвеликому трампліні HS235 у німецькому Оберстдорфі.
22 січня обидва українці успішно подолали кваліфікацію та пробилися до основного раунду індивідуальних змагань, який відбудеться 23 січня о 17:00.
Марусяк показав 30-й результат: 25-річний українець стрибнув на 185 метрів і набрав 163,5 бала.
Віталій Калініченко посів 37-му позицію — його стрибок на 161 метр судді оцінили в 139,2 бала.
Найкращим у кваліфікації став словенець Домен Превц — стрибок на 228,5 метра та 225,5 бала.
ЧС зі стрибків з трампліна. Кваліфікація. Чоловіки, індивідуальні змагання
1. Домен Превц (Словенія) – 225,5 бала (228,5 метра);
2. Стефан Ембахер (Австрія) – 212,8 (227);
3. Ян Херль (Австрія) – 204,6 (215,5);
...
30. Євген Марусяк (Україна) – 163,5 (185);
37. Віталій Калініченко (Україна) – 139,2 (161).
Нагадаємо, російські стрибуни з трампліна не поїдуть на ОІ-2026.