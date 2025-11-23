Бронза Артема Кузнєцова: українці успішно виступили на юніорському ЧЄ з тхеквондо
Бронзові медалі також вибороли Волосенко і Кучина
близько 5 годин тому
Українець Артем Кузнєцов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів з тхеквондо (ВТФ). Змагання пройшли в швейцарському Еглі.
На шляху до п’єдесталу Кузнєцов провів чотири поєдинки, переконливо перемігши суперників із Ізраїлю (0:2), Швейцарії (0:2) та Італії (0:2).
У півфіналі наш спортсмен поступився майбутньому чемпіону континенту — представнику Болгарії, що дозволило йому закріпити бронзову позицію.
Також бронзові медалі здобули Златослава Волосенко (вагова категорія до 49 кг) і Вікторія Кучина (в.к. понад 68 кг).
Поділитись