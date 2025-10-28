Олег Гончар

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (ATP 1) проиграл во втором круге турнира в Париже (Франция).

В своем первом матче на турнире он уступил британцу Кэмерону Норри (ATP 31) со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Матч длился 142 минуті, в течение которых Алькарас подал восемь эйсов против трех у соперника. При этом, испанец допустил две двойные ошибки, тогда как у оппонента была всего одна.

Также Алькарас один из пяти брейков против двух из семи у Норри.

В 1/8 финала Норри сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Нагадаємо, Сіннер розгромив Алькараса у фіналі Six Kings Slam-2025.