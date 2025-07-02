Денис Сєдашов

Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас у другому колі Wimbledon переміг британця Олівера Тарвета (733 АТР) — 6:1, 6:4, 6:4.

Матч між Карлосом Алькарасом та Олівером Тарветом тривав 2 години 17 хвилин. За цей час іспанець виконав три ейси, допустив чотири подвійні помилки та реалізував шість з десяти брейк-пойнтів. У свою чергу, Тарвет зробив один ейс, одну подвійну помилку та зробив два брейки з одинадцяти.

Наступним суперником Карлоса Алькараса на Wimbledon стане переможець матчу між канадцем Феліксом Оже-Аліассімом (25 АТР) та німцем Яном-Леннардом Штруффом (125 АТР).

Алькарас на Wimbledon-2025 встановив черговий історичний рекорд.