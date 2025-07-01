Володимир Кириченко

П'ятиразовий чемпіон турнірів Великого шолома, друга ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькарас встановив історичне досягнення завдяки перемозі на старті Wimbledon-2025.

Для Алькараса ця перемога – 30-та на траві. Карлосу знадобилося 33 матчі, щоб досягти такого результату. У Відкритій ері (з 1968 року) ще нікому не вдавалося перемогти в 30 матчах на траві, зігравши лише 33, повідомляє Opta Ace.

Тенісисти, які найшвидше здобули 30 перемог на траві на рівні ATP (Відкрита ера):

Карлос Алькарас (Іспанія) – 33 матчі;

Род Лейвер (Австралія) – 32 матчі;

Тоні Роч (Австралія) – 32 матчі;

Борис Беккер (Німеччина) – 35 матчів;

Джон Макінрой (США) – 35 матчів.

Нагадаємо, Алькарас у першому колі Wimbledon-2025 переміг Фабіо Фоньїні (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.