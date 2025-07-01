Алькарас на Wimbledon-2025 встановив черговий історичний рекорд
Титулований іспанець Лейвера та Беккера
близько 1 години тому
П'ятиразовий чемпіон турнірів Великого шолома, друга ракетка світу, іспанський тенісист Карлос Алькарас встановив історичне досягнення завдяки перемозі на старті Wimbledon-2025.
Для Алькараса ця перемога – 30-та на траві. Карлосу знадобилося 33 матчі, щоб досягти такого результату. У Відкритій ері (з 1968 року) ще нікому не вдавалося перемогти в 30 матчах на траві, зігравши лише 33, повідомляє Opta Ace.
Тенісисти, які найшвидше здобули 30 перемог на траві на рівні ATP (Відкрита ера):
Карлос Алькарас (Іспанія) – 33 матчі;
Род Лейвер (Австралія) – 32 матчі;
Тоні Роч (Австралія) – 32 матчі;
Борис Беккер (Німеччина) – 35 матчів;
Джон Макінрой (США) – 35 матчів.
Нагадаємо, Алькарас у першому колі Wimbledon-2025 переміг Фабіо Фоньїні (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.
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