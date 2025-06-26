Володимир Кириченко

Чемпіонка Wimbledon-2024 чешка Барбора Крейчікова (WTA, 17) знялася з матчу 1/4 фіналу турніру WTA-250 в Істборні (Великобританія) через травму. Про це у X повідомив журналіст Сем Мортон.

Крейчікова мала зіграти з представницею Франції Варварою Грачовою. У півфіналі турніру Грачова зіграє з переможницею пари Даяна Ястремська (Україна) – Олександра Еала (Філіппіни).

«Дуже шкода, що мені сьогодні довелося знятися з чвертьфіналу в Істборні через біль у правому стегні. Я справді насолоджувалася часом, проведеним тут, і мені дуже сподобалося знову вийти на траву».

Нагадаємо, Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA в Істборні.