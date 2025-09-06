Жива легенда тенісу Новак Джокович прокоментував виліт з US Open-2025 у півфіналі від Карлоса Алькараса та висловився про конкуренцію з іспанцем та Янніком Сіннером. Слова Ноле наводить atptour.com:

Я програв три з чотирьох турнірів Великого шолома в півфіналах проти цих хлопців, тому вони просто надто хороші, грають на дуже високому рівні. На жаль, у мене закінчилися сили після другого сету. Думаю, у мене було достатньо енергії, щоб боротися з Алькарасом і підтримувати його ритм протягом двох сетів. Після цього я виснажився, а Карлос продовжував.

Саме це я відчував цього року і з Янніком. Так, система до трьох виграних сетів дуже і дуже ускладнює мені гру з ними, особливо якщо це завершальні стадії турнірів Великого шолома.

Мені буде дуже важко в майбутньому подолати перешкоду в обличчі Сіннера чи Алькараса у п’ятисетових матчах на турнірах Великого шолома. Думаю, у мене більше шансів на перемогу в іграх до двох виграних сетів, але bo5 – це важко. Я не збираюся відмовлятися від турнірів Великого шолома в цьому плані. Я збираюся продовжувати боротися і намагатися потрапити до фіналу та поборотися хоча б за ще один трофей. Але це буде дуже складне завдання.

Програвати тенісний матч ніколи не буває приємно, але водночас, якщо я маю комусь програти, я краще поступлюся цим двом хлопцям. Я знаю, що Сіннер та Алькарас зараз просто кращі. Просто потрібно віддати їм належне і сказати: «Молодці».