Володимир Кириченко

П'ята ракетка світу американський тенісист Тейлор Фрітц (АТР, 5) вийшов у третій раунд Wimbledon-2025.

У другому колі Фріц з рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обіграв 40 ракетку світу з Канади Габріеля Діалло.

Матч Фріца з Діалло тривав 3 години 11 хвилин. За цей час Тейлор 27 разів подав навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував 3 брейк-пойнти з 12 зароблених. На рахунку Габріеля 26 ейсів, вісім подвійних помилок і три реалізовані брейк-пойнти з шести.

Зазначимо, що це вже друга виграна п'ятисетовик Фрітца за три дні. У першому колі Wimbledon Тейлор здолав француза Джованні Мпетчі Перрікара, причому вирішальний сет вони догравали 2 липня.

Наступним суперником Фрітца на британському мейджорі стане Алехандро Давидович-Фокіна (АТР, 26).

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