Збірна Італії, чинні чемпіони, зустрінуться з історичною Україною у півфіналі Billie Jean King Cup Finals 2025, що відбудеться в Китаї у п’ятницю, 19 вересня.

Україна вперше в історії дійшла до фінальної четвірки світового Кубка з тенісу, тоді як Італія прагне втретє поспіль пробитися до фіналу.

Шлях команд до півфіналу

Україна : Дебют на фінальній стадії. Перемога над п’ятиразовими чемпіонами Іспанією (2:0). Марта Костюк обіграла Джесіку Боузас Манейро, а Еліна Світоліна вирвала драматичну перемогу у Паули Бадоси (5-7, 6-2, 7-5).

Італія : Складний чвертьфінал проти Китаю. Елізабетта Коччаретто та Жасмін Паоліні здобули перемоги у напружених матчах, зберігши шанс захистити титул.



Склад команд

Італія: Жасмін Паоліні, Лучія Бронцетті, Елізабетта Коччаретто, Тайра Грант, Сара Еррані

(Капітан: Татіана Гарбін)

Україна: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила Кіченок, Надія Кіченок

(Капітан: Ілля Марченко)

Статистика очних зустрічей

Загальний рахунок: Італія веде 4-0 .

Перша зустріч – 1997 рік (3:0 для Італії).

Останній матч – 2012 рік (3:2 на користь Італії).

Сара Еррані брала участь у 3 з 4 матчів проти України (баланс 3-2).

Для України це перший півфінал у BJK Cup (раніше – лише чвертьфінали 2010 і 2012 років).

Еліна Світоліна стала рекордсменкою України (18 перемог в одиночному розряді).

Жасмін Паоліні – найвищою у рейтингу тенісисткою у цьому протистоянні (№8 WTA).

Гравці, за якими варто стежити

Жасмін Паоліні (Італія)

29 років, №1 у складі команди.

Героїня перемоги над Китаєм (4-6, 7-6, 6-4).

Визнана серцем тріумфу Італії у 2024 році.

Має 5 перемог у останніх 6 матчах у BJK Cup.

Еліна Світоліна (Україна)

Лідерка та символ нації.

Вивела Україну у фінали, перемігши Польщу та Швейцарію у кваліфікації.

Мати доньки Скаї, повернулася у тур у 2023 році та піднялася на №13 WTA.

Цього року: чвертьфінали Australian Open і Roland Garros, титул у Руані.

Має серію з трьох перемог перед півфіналом.

Ключові цитати

Жасмін Паоліні (Італія):

«Ми боролися до останнього м’яча, до останнього очка. Ми залишалися на корті заради команди та країни. Було важко, але ми це зробили».

Еліна Світоліна (Україна):

«Для нас важливо надихати наступне покоління. Через війну спорт в Україні відкинуло назад, але такі моменти радості – це маленькі перемоги для всієї нації».

Де вирішиться матч

Матч №1: Коччаретто vs Костюк – може задати тон усьому протистоянню.

Матч №2: Паоліні vs Світоліна – головне протистояння. Українка виграла дві останні зустрічі у 2025 році (Australian Open і Roland Garros).

Якщо дійде до парного матчу – Італія (Паоліні/Еррані) проти сестер Кіченок (Україна).

Висновок

Італія має історичну перевагу, але Україна проводить сезон мрії. Півфінал обіцяє стати одним з найнапруженіших у сучасній історії Billie Jean King Cup.

Трансляція

Дивіться пряму трансляцію протистояння на Setanta Sports Ukraine.