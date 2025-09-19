Італія vs Україна: Прев’ю півфіналу Billie Jean King Cup 2025
Італія захищає титул, Україна пише історію
23 хвилини тому
Збірна Італії, чинні чемпіони, зустрінуться з історичною Україною у півфіналі Billie Jean King Cup Finals 2025, що відбудеться в Китаї у п’ятницю, 19 вересня.
Україна вперше в історії дійшла до фінальної четвірки світового Кубка з тенісу, тоді як Італія прагне втретє поспіль пробитися до фіналу.
Шлях команд до півфіналу
Україна:
Дебют на фінальній стадії.
Перемога над п’ятиразовими чемпіонами Іспанією (2:0).
Марта Костюк обіграла Джесіку Боузас Манейро, а Еліна Світоліна вирвала драматичну перемогу у Паули Бадоси (5-7, 6-2, 7-5).
Італія:
Складний чвертьфінал проти Китаю.
Елізабетта Коччаретто та Жасмін Паоліні здобули перемоги у напружених матчах, зберігши шанс захистити титул.
Склад команд
Італія: Жасмін Паоліні, Лучія Бронцетті, Елізабетта Коччаретто, Тайра Грант, Сара Еррані
(Капітан: Татіана Гарбін)
Україна: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Людмила Кіченок, Надія Кіченок
(Капітан: Ілля Марченко)
Статистика очних зустрічей
Загальний рахунок: Італія веде 4-0.
Перша зустріч – 1997 рік (3:0 для Італії).
Останній матч – 2012 рік (3:2 на користь Італії).
Сара Еррані брала участь у 3 з 4 матчів проти України (баланс 3-2).
Для України це перший півфінал у BJK Cup (раніше – лише чвертьфінали 2010 і 2012 років).
Еліна Світоліна стала рекордсменкою України (18 перемог в одиночному розряді).
Жасмін Паоліні – найвищою у рейтингу тенісисткою у цьому протистоянні (№8 WTA).
Гравці, за якими варто стежити
Жасмін Паоліні (Італія)
29 років, №1 у складі команди.
Героїня перемоги над Китаєм (4-6, 7-6, 6-4).
Визнана серцем тріумфу Італії у 2024 році.
Має 5 перемог у останніх 6 матчах у BJK Cup.
Еліна Світоліна (Україна)
Лідерка та символ нації.
Вивела Україну у фінали, перемігши Польщу та Швейцарію у кваліфікації.
Мати доньки Скаї, повернулася у тур у 2023 році та піднялася на №13 WTA.
Цього року: чвертьфінали Australian Open і Roland Garros, титул у Руані.
Має серію з трьох перемог перед півфіналом.
Ключові цитати
Жасмін Паоліні (Італія):
«Ми боролися до останнього м’яча, до останнього очка. Ми залишалися на корті заради команди та країни. Було важко, але ми це зробили».
Еліна Світоліна (Україна):
«Для нас важливо надихати наступне покоління. Через війну спорт в Україні відкинуло назад, але такі моменти радості – це маленькі перемоги для всієї нації».
Де вирішиться матч
Матч №1: Коччаретто vs Костюк – може задати тон усьому протистоянню.
Матч №2: Паоліні vs Світоліна – головне протистояння. Українка виграла дві останні зустрічі у 2025 році (Australian Open і Roland Garros).
Якщо дійде до парного матчу – Італія (Паоліні/Еррані) проти сестер Кіченок (Україна).
Висновок
Італія має історичну перевагу, але Україна проводить сезон мрії. Півфінал обіцяє стати одним з найнапруженіших у сучасній історії Billie Jean King Cup.
Трансляція
Дивіться пряму трансляцію протистояння на Setanta Sports Ukraine.