«Космічний рівень». Джоковича вразив фінал Підсумкового турніру-2025
Серб захопився рівнем гри у фіналі АТР-2025
1 день тому
Колишній перший номер світового рейтингу Новак Джокович поділився враженнями від фіналу Підсумкового турніру АТР-2025, у якому Яннік Сіннер (1 АТР) переміг Карлоса Алькараса (2 АТР). Слова наводить Corriere Dello Sport.
Серб розповів, що переглянув перший сет і був вражений рівнем гри:
Подивився стартову партію — вона, як завжди, видалася дуже напруженою і завершилась 7:6. Інтенсивність була неймовірною, рівень тенісу — просто космічний. Чесно кажучи, я рідко дивлюся матчі інших гравців, бо волів би сам виходити проти них на корт. Але за їхнім протистоянням стежу із задоволенням — вони демонструють винятковий рівень.
Джокович також додав, що дуель Сіннера й Алькараса є великою цінністю для сучасного тенісу:
Їхнє суперництво — це щось дуже позитивне для нашого спорту. Фантастично спостерігати, як вони змагаються один з одним.
