Костюк: «Представляти Україну — велика честь»
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Марта Костюк поділилася враженнями після своєї перемоги над Джессікой Боусас Манейро у чвертьфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Слова наводить ВТУ.
Передусім хочу подякувати українським уболівальникам за неймовірну підтримку. Це було щось особливе — дякую! Представляти свою країну на Кубку світу — велика честь, незалежно від того, виграєш ти чи програєш.
Джессіка — неймовірна суперниця, у неї чудовий сезон, тож цей матч був для мене дуже складним. Я готувалася до нього ще з часу US Open, коли ми грали разом у парі. Уже тоді почала вивчати її гру.
За словами тенісистки, на початку зустрічі їй було складно знайти свою гру через непрості умови, а також через хвилювання — не хотілося доводити сет до тай-брейка.
Це була дуже напружена боротьба. У другому сеті я одразу поступалася з брейком, але намагалася тримати той самий рівень гри. Джессіка додала в агресивності, і мені було непросто впоратися, але підтримка глядачів дуже допомогла. Вийти вперед 1:0 — надзвичайно важливо. Тепер з нетерпінням чекаю матчу Еліни, щоб підтримати її.
Наступний матч українки проведуть 19 вересня проти збірної Італії.
Україна — у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг.