Українська тенісистка Марта Костюк поділилася враженнями після своєї перемоги над Джессікой Боусас Манейро у чвертьфінальному матчі Кубка Біллі Джин Кінг. Слова наводить ВТУ.

Передусім хочу подякувати українським уболівальникам за неймовірну підтримку. Це було щось особливе — дякую! Представляти свою країну на Кубку світу — велика честь, незалежно від того, виграєш ти чи програєш.

Джессіка — неймовірна суперниця, у неї чудовий сезон, тож цей матч був для мене дуже складним. Я готувалася до нього ще з часу US Open, коли ми грали разом у парі. Уже тоді почала вивчати її гру.