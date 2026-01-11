Олег Гончар

У фіналі турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія) українка Марта Костюк (WTA 26) поступилася першій ракетці світу, білорусці Аріні Соболенко, з рахунком 4:6, 3:6.

Матч тривав 79 хвилин. За цей час Костюк подала три ейси, тоді як її суперниця — один. Водночас Марта допустила три подвійні помилки, тоді як Соболенко обійшлася без них.

Українка реалізувала один із трьох брейк-пойнтів, тоді як Соболенко використала три з восьми своїх можливостей.

Для тенісисток це був п’ятий очний матч, і в кожному з них перемогу в двох сетах здобувала Соболенко.

Для Костюк цей поєдинок став четвертим фіналом у кар’єрі на рівні WTA та першим з квітня 2024 року. В активі українки наразі один титул, а результат у Брісбені гарантував їй місце в топ-20 світового рейтингу.

Нагадаємо, раніше свій фінал в Окленді виграла Еліна Світоліна.