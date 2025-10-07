Олег Шумейко

Марта Костюк та Ольга Данилович у першому колі турніру серії WTA1000 у китайському Ухані поступилися Го Ханьюй та алєксандрє пановой 5:7, 3:6.

За годину з чвертю на корті україно-сербський тандем реалізував 3 брейк-поінти з одинадцяти та двічі помилився при подачі. Шості сіяні зробили 1 ейс, 5 брейків та дві «подвійні».

Відзначимо, що напередодні Костюк у першому колі завершила виступи і в одиночному розряді змагань.

