Костюк відкриє трав’яний у матчі з десятою ракеткою світу
Українка виступить на турнірі у Берліні
37 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 23) отримала суперницю на старті турніру серії WTA500 у німецькому Берліні.
У першому колі змагань українка зустрінеться з представницею США Еммою Наварро (WTA, 10). Відзначимо, що для обох тенісисток це буде перший турнір у році на трав’яному покритті. Це буде третя очна зустріч тенісисток – Марта Емму поки не перегравала.
Нагадаємо, що Світоліна пропустить змагання у Берліні.
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