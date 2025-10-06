Котляр програла у першому колі турніру на Майорці
Українка програла у двох сетах
близько 2 годин тому
18-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) завершила свій дебютний виступ на ґрунтовому турнірі серії WTA 125, що проходить на Майорці (Іспанія).
У матчі першого кола Котляр поступилася представниці Латвії Дар’ї Семенистій (104 WTA) з рахунком 2:6, 1:6. Поєдинок тривав 1 годину і 8 хвилин.
Протягом матчу Котляр зробила один брейк і програла п'ять геймів на своїй подачі.
