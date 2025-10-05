Денис Сєдашов

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) не змогла пробитися до основної сітки турніру WTA 125 на Майорці, поступившись у фінальному раунді кваліфікації німкені Міні Годжич (496 WTA) з рахунком — 3:6, 6:7(7).

У кожному з сетів українка вела 3:1, а на тай-брейку другого сету мала перевагу 4:2 і відіграла три матчболи, однак не змогла перевести гру у вирішальну партію.

Цей турнір став для Котляр дебютним виступом на рівні WTA 125.

Котляр вийшла у фінал кваліфікації турніру на Майорці.