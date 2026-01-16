Збірна України — серед несіяних перед жеребкуванням кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
19 січня відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу
11 хвилин тому
Організатори Кубка Біллі Джин Кінг оприлюднили кошики для жеребкування кваліфікаційного етапу змагань. Повідомляє пресслужба Кубка Біллі Джин Кінг.
Процедура жеребкування кваліфікації сезону-2026 відбудеться у понеділок, 19 січня.
Збірна України потрапила до числа несіяних команд. У кваліфікації українські тенісистки можуть зіграти проти будь-якої з сіяних збірних.
Сіяні команди:
— Італія, США, Велика Британія, Канада, Іспанія, Чехія, Польща.
Несіяні команди:
— Україна, Казахстан, Японія, Австралія, Швейцарія, Бельгія, Словенія.
За підсумками кваліфікаційного етапу найкращі збірні отримають путівки до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.
