Олег Гончар

У Мельбурні в першому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 27) поступилася румунці Габріелі Русе (WTA 79) з рахунком 4:6, 5:7.

Матч тривав 109 хвилин, упродовж яких Ястремська не подала жодного ейсу, тоді як суперниця виконала один. При цьому Даяна допустила шість подвійних помилок проти п’яти у опонентки.

Також Ястремська реалізувала три з шести брейк-пойнтів, тоді як Русе використала п’ять із чотирнадцяти.

Для тенісисток це був третій очний матч — у всіх трьох перемогу здобула Русе.

Раніше до другого кола Australian Open не змогла пробитися Марта Костюк.