Наварро – про матч з Костюк: «Ми обидві продемонстрували високий рівень тенісу»
Американка вийшла до другого кола турніру в Берліні
близько 1 години тому
Американська тенісистка Емма Наварро (9 WTA) поділилася враженнями після перемоги над українкою Мартою Костюк (26 WTA) у першому колі турніру категорії WTA 500 у Берліні. Слова наводить ВТУ.
Другий сет був непростим — гра постійно змінювалась, ініціатива переходила від однієї тенісистки до іншої. Я очікувала на таку боротьбу ще до початку партії. Дуже рада, що змогла виграти важливий гейм на прийомі за рахунку 4:3. Завершити матч було непросто, але вважаю, що наприкінці ми обидві продемонстрували високий рівень тенісу.
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