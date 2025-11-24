Олег Гончар

У фіналі турніру серії WTA 125 в Коліні (Чилі) українка Олександра Олійникова (WTA 109) перемогла француженку Леолію Жанжан (WTA 106) з рахунком 7:5, 6:1.

Матч тривав 112 хвилин, упродовж яких Олійникова подала один ейс та не робила подвійних помилок. У Жанжан подач навиліт не було, але вона допустила дві подвійні помилки.

Також Олійникова реалізувала шість з восьми брейків проти трьох із чотирьох у суперниці.

Зазначимо, що завдяки перемозі, Олійникова увійде в Топ-100 рейтингу WTA після наступного оновлення.

Зазначимо, що 10 листопада, Олійникова здобула свій титул WTA 125 у Тукумані (Аргентина).