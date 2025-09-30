Сума призових на Підсумковому турнірі ATP-2025 у Турині стане рекордною в історії. Про це повідомила пресслужба Асоціації тенісистів-професіоналів.

За перемогу в кожному матчі групового етапу гравець отримає 396,5 тис. доларів, за вихід у фінал — 1,18 млн, а тріумф у головному матчі принесе ще 2,36 млн доларів.

Максимально можлива сума за ідеальний виступ складе 5,071 млн доларів.

Турнір відбудеться в італійському Турині з 9 по 16 листопада 2025 року.

Світоліна проводить свій 600-й тиждень в топ-100 рейтингу WTA.