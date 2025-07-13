Глава Matchroom Boxing Едді Хірн поділився очікуваннями від другого поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Я ніколи не був би проти Дюбуа. Якщо приставити гармату до моєї голови, то ти не можеш ставити проти Усика. Чи може Дюбуа перемогти? Звісно! Чи переможе він? Я не знаю. Усик, здається, дуже добре адаптується. Коли він бився з Тайсоном Ф'юрі у першому бою, він пресингував Ф'юрі цілий бій. Я цього взагалі не очікував. Я думав, він вийде туди і буде трохи шахова партія. Остання річ, яку захоче робити Усик, – щоб Даніель Дюбуа його його пресингував, навантажував ударами по корпусу, змушував відходити до канатів. Усик захоче використовувати ці маленькі фінти, вгору-вниз, торкатися корпусу, голови, кути. Але що він робить дуже добре, то це виснажує свою опозицію.

Тоні Белью мені розповідав. Він був попереду після 6 раундів і він сказав, що він ледве міг стояти. Він сказав: «Я дивлюся на його ноги, а він то тут, то там». І насправді, таке саме він робив і в першому бою з Дюбуа, і робив це добре. Давайте забудемо про удар нижче пояса. Він тоді просто відколював, відколював і в кінці він ніби зламав дух Дюбуа.

Я думаю, зараз Дюбуа набагато стійкіший. Я вважаю, тоді він сказав: «Досить». Але це не той Даніель Дюбуа, якого, я думаю, ми побачимо наступного тижня. Але Усику доведеться провести небезпечний бій. Йому доведеться бути на передній нозі, бути трохи агресивним. Я говорю, це чудовий бій. У Даніелі мені подобається, що його нічого не непокоїть. Я думав, Даніель просто розсиплеться під тиском арени на поєдинку з Джошуа, але так не сталося. Той факт, що він пройшов цієї ночі, дасть йому чудове відчуття ще одного величезного натовпу на тій самій арені. До речі, не забувайте, що будуть ті самі роздягальні, той самий вихід до рингу, ті самі спогади величезної перемоги.