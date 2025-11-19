Надаль провів перше тренування за рік
Іспанець потренувався з молодою філіппінкою
1 день тому
Рафаель Надаль
22-кратний чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль через рік після завершення кар’єри вийшов на корт і провів тренування з 20-річною філіппінською тенісисткою Александрою Єалою.
«Через рік я знову випробував себе на тенісному корті! Було чудово потренуватися з Олександрою Еалою! Наступного разу я буду сильнішим».
Іспанець завершив кар’єру в жовтні 2024-го після фіналу Кубка Девіса.
За кар’єру Надаль виграв 92 титули в одиночному розряді, включно з 22 турнірами Grand Slam та 36 Masters.
