Олег Гончар

22-кратний чемпіон турнірів Grand Slam Рафаель Надаль через рік після завершення кар’єри вийшов на корт і провів тренування з 20-річною філіппінською тенісисткою Александрою Єалою.

«Через рік я знову випробував себе на тенісному корті! Було чудово потренуватися з Олександрою Еалою! Наступного разу я буду сильнішим». Рафаель Надаль

Іспанець завершив кар’єру в жовтні 2024-го після фіналу Кубка Девіса.

За кар’єру Надаль виграв 92 титули в одиночному розряді, включно з 22 турнірами Grand Slam та 36 Masters.