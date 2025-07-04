Розклад матчів українок на Wimbledon 4 липня: Світоліна зіграє з Мертенс
Костюк проведе зустріч у парному розряді
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
Представляємо вам розклад матчів українських тенісисток в рамках 5-го дня день Wimbledon, 4 липня.
Розклад матчів українських тенісисток:
Еліна Світоліна (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія)
Третій запуск на першому корті – не раніше 18.00
Марта Костюк/Елена Габріела Русе (Україна/Румунія) — Сє Шувей/Олена Остапенко (Тайвань/Латвія)
Четвертий запуск за корті №14, початок – не раніше 16.00
Нагадаємо, українка Даяна Ястремська з камбеком перемогла росіянку та пройшла далі на Wimbledon.