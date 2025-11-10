Володимир Кириченко

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.

Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 164 місце з 222-го – стрибнув на 58 позицій вгору. Крім того, на 53 позиції піднявся Вадим Урсу.

Після зняття очок за минулорічний Підсумковий турнір іспанець Карлос Алькарас повернувся на перше місце – Яннік Сіннер пробув на вершині рейтингу тиждень.

Рейтинг ATP станом на 10 листопада:

1(2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 050 очок

2(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000

3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 960

4(5). Новак Джокович (Сербія) – 4 830

5(6). Бен Шелтон (США) – 3 970

6(4). Тейлор Фріц (США) – 3 935

7. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 935

8. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 3 845

9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 840

10(11). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990

164(222). Віталій Сачко (Україна) – 361

380(378). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128

381(376). Олег Приходько (Україна) – 128

451(504). Вадим Урсу (Україна) – 98

457. Владислав Орлов (Україна) – 96

468(469). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92

473(477). Олексій Крутих (Україна) – 90

Оновлений рейтинг WTA.