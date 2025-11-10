Сачко злетів у рейтингу ATP, Алькарас знову випередив Сіннера
Джокович повернувся у топ-4
15 хвилин тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Віталій Сачко піднявся на 164 місце з 222-го – стрибнув на 58 позицій вгору. Крім того, на 53 позиції піднявся Вадим Урсу.
Після зняття очок за минулорічний Підсумковий турнір іспанець Карлос Алькарас повернувся на перше місце – Яннік Сіннер пробув на вершині рейтингу тиждень.
Рейтинг ATP станом на 10 листопада:
1(2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 050 очок
2(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 960
4(5). Новак Джокович (Сербія) – 4 830
5(6). Бен Шелтон (США) – 3 970
6(4). Тейлор Фріц (США) – 3 935
7. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 935
8. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 3 845
9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 840
10(11). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990
164(222). Віталій Сачко (Україна) – 361
380(378). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128
381(376). Олег Приходько (Україна) – 128
451(504). Вадим Урсу (Україна) – 98
457. Владислав Орлов (Україна) – 96
468(469). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92
473(477). Олексій Крутих (Україна) – 90