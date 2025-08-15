Сіннер – п'ятий тенісист в історії, який здобув 25 перемог поспіль на харді
Досягнення Федерера буде важко перевершити
28 хвилин тому
Перша ракетка світу з Італії Яннік Сіннер здобув 25-у поспіль перемогу на хардовому покритті та став п'ятим тенісистом у світі за цим показником.
Найбільше переможна серія тривала у Роджера Федерера – 56 виграних матчів. Слідом у рейтингу розташувалися Новак Джокович (35 перемог), Енді Маррей (28) та Рафаель Надаль (26).
Сьогодні, 14 серпня, Сіннер був сильнішим за канадійця Фелікса Оже-Альясіма в 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті. Італієць віддав супернику лише два гейми.
У півфіналі хардового Masters Яннік Сіннер зіграє з переможцем зустрічі Теренс Атман (Франція) – Хольгер Руне (Данія). Цей поєдинок розпочнеться не раніше 3:30 за Києвом 15 серпня.
Нагадаємо, Федерер повертається на корт через 3 роки після завершення кар’єри.
