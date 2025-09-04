Олег Гончар

В чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США перша ракетка світу, італієць Яннік Сіннер зіграв проти співвітчизника Лоренцо Музетті (ATP 10).

У протистоянні італійців Сіннер переміг з рахунком 6:1, 6:4, 6:2.

Матч тривав дві години, за які Яннік подав десять ейсів проти двох у суперника. При цьому, Сіннер не допустив жодної подвійної помилки, тоді як у Музетті була одна.

Також Сіннер використав п’ять з шести брейків, тоді як суперник не реалізував жодного із семи.

Тенісисти грали вчетверте один з одним і для Сіннера це четверта перемога.

Сіннер в півфіналі зіграє з канадцем Феліктом Оже Альяссімом. У них раніше було чотири матчі один з одним і лише раз виграв італієць.

Нагадаємо, Новак Джокович обіграв Фріца та вийшов у півфінал US Open.